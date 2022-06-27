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Çin Merkez Bankası piyasaları fonladı

Çin Merkez Bankası bugün düzenlediği açık piyasa operasyonları ile bankacılık sistemine son 3 aydaki en büyük likiditeyi sağladı.

27.06.2022 - 10:48 |
Çin Merkez Bankası piyasaları fonladı

Artan nakit talebinin oluşturduğu baskıyı hafifletmek isteyen Çin Merkez Bankası bu sabah 7 gün vadeli ters repo ile piyasaya 100 milyar yuan verdi.

Çin Merkez Bankası yaptığı açıklamada 2022 yılının ilk yarı sonunun yaklaşması ile ortaya çıkan nakit talebi karşısında likiditeyi istikrarlı tutmak için sisteme destek verildiğini belirtti.

7 gün vadeli repo operasyonunda faiz yüzde 2,10 olurken, bankacılık sistemine verilen net likidite 10 milyar yuan ters repo dönüşü dikkate alındığında 90 milyar yuan oldu.

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