Çin Merkez Bankası tahvil satacak

Çin Merkez Bankası, orta ve uzun vadeli tahvilleri açık uçlu teminatsız olarak ödünç alacak ve tahvil borçlanmasına ilişkin birkaç büyük finans kuruluşu ile anlaşma imzaladığı için piyasa koşullarına bağlı olarak satacak.

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CITIC Securities'in baş ekonomisti Ming Ming, "Merkez bankasının elindeki hazine tahvillerinin büyüklüğü yüz milyarlarca yuana ulaşırken, tek bir günlük yoğun satışın piyasa üzerinde önemli bir etkisi olacaktır" dedi.

Capital Economics'in Çin ekonomisi müdürü Julian Evans-Pritchard, "Daha geniş çaplı bir parasal sıkılaştırma olmadan, ki bu kartlarda görünmüyor, PBOC'nin muhtemelen elde etmeyi umabileceği en iyi şey tahvil rallisine kısa vadeli bir duraklama sağlamaktır" diye konuştu.

Oversea-Chinese Banking Corp. stratejisti Frances Cheung, "Parasal operasyonlar söz konusu olduğunda yüz milyarlar makul miktarlardır. Tahvil piyasasındaki mevcut yükseliş göz önüne alındığında, orta-uzun vadeli tahvil satma niyeti beklentilerimizle uyumlu" dedi.