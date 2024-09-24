Çin Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, bankalar için zorunlu karşılıkların 50 baz puan düşürüleceğini ve bunu başka indirimlerle takip edeceğini söyledi.

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Banka, 7 günlük repo faiz oranını 0,2 puan düşürerek %1,5'e çekecek. Mevduat ve diğer faiz oranları da düşecek.

Pan, Pekin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez bankasının borsanın istikrarlı gelişimini desteklemek için yeni politikalar planladığını anlattı. Ayrıca, ikinci konut alıcıları için peşinat gerekliliklerinin %25'ten %15'e düşürüleceğini ve ipotek oranlarının yaklaşık 50 baz puan düşürüleceğini belirtti. Bunun 50 milyon haneye ve 150 milyon kişiye yardımcı olacağını ve hanehalkı faiz giderlerini yılda ortalama 150 milyar yuan (21 milyar dolar) azaltacağını söyledi.

Pan, bu yıl içinde bir başka zorunlu karşılık oranı indirimi de dahil olmak üzere para politikasında daha fazla gevşemeye gidilebileceğini de söyledi.