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UzmanparaÇin metal rezervlerine bakırı ekleyecek
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Çin metal rezervlerine bakırı ekleyecek

Çin, enerjiye geçiş talebinin arttığı ve jeopolitik gerilimlerin yükseldiği bir dönemde kritik mineral arzının dayanıklılığını artırmak amacıyla bu yıl önemli endüstriyel metallerden oluşan stratejik rezervlerine ekleme yapmayı planlıyor.

21.03.2025 - 09:07 |
Çin metal rezervlerine bakırı ekleyecek

Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların Bloomberg News'a verdikleri bilgilere göre, hükümetin satın almayı planladığı metaller arasında kobalt, bakır, nikel ve lityum bulunuyor.

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Kaynaklar, ülkenin resmi emtia stoklarını yöneten Ulusal Gıda ve Stratejik Rezervler İdaresi'nin fiyat araştırmaları yaptığını ve bu metallerden bazıları için teklif vermeye çalıştığını söyledi.

Çin'in en üst planlama organı olan ve stokları da kapsayan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, bu ayın başlarında ülkenin yıllık parlamentosu için hazırladığı raporda planın sinyalini vermiş ve ülkenin "yıllık stratejik mal stoklama görevini yerine getirmek için daha hızlı hareket edeceğini" yazmıştı.

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