Çin MLF operasyonunu 25 Eylül'de yapacak

Çin Merkez Bankası yaptığı açıklamada, 18 Eylül'de vadesi dolacak olan orta vadeli kredi kolaylığı fonlarını bu ay içinde yenileyecek.

Haberin Devamı

Banka, Ağustos ayındaki operasyonları daha önceki ay ortası uygulamasından 25'i civarına ertelemişti. Temmuz ayında ise ay sonuna doğru MLF faiz indirimine gittiğini duyurmuştu.