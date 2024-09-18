Çin MLF operasyonunu 25 Eylül'de yapacak
Çin Merkez Bankası yerel kreditörlere bir yıllık likidite sağlama operasyonunu (MLF) 25 Eylül'de yapacağını duyurdu.
18.09.2024 - 09:20 | | Foreks Haber
Çin Merkez Bankası yaptığı açıklamada, 18 Eylül'de vadesi dolacak olan orta vadeli kredi kolaylığı fonlarını bu ay içinde yenileyecek.
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Banka, Ağustos ayındaki operasyonları daha önceki ay ortası uygulamasından 25'i civarına ertelemişti. Temmuz ayında ise ay sonuna doğru MLF faiz indirimine gittiğini duyurmuştu.