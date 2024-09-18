Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaÇin MLF operasyonunu 25 Eylül'de yapacak
HaberlerUzmanparaÇin MLF operasyonunu 25 Eylül'de yapacak

Çin MLF operasyonunu 25 Eylül'de yapacak

Çin Merkez Bankası yerel kreditörlere bir yıllık likidite sağlama operasyonunu (MLF) 25 Eylül'de yapacağını duyurdu.

18.09.2024 - 09:20 | | Foreks Haber
Çin MLF operasyonunu 25 Eylül'de yapacak

Çin Merkez Bankası yaptığı açıklamada, 18 Eylül'de vadesi dolacak olan orta vadeli kredi kolaylığı fonlarını bu ay içinde yenileyecek.

Haberin Devamı

Banka, Ağustos ayındaki operasyonları daha önceki ay ortası uygulamasından 25'i civarına ertelemişti. Temmuz ayında ise ay sonuna doğru MLF faiz indirimine gittiğini duyurmuştu.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7 ayrı kuruma şikayet ettiğini açıkladı

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7 ayrı kuruma şikayet ettiğini açıkladı

Lübnan'da ikinci şok! İsrail bu kez telsizleri patlattı...Çok sayıda ölü ve yaralı var

Lübnan'da ikinci şok! İsrail bu kez telsizleri patlattı...Çok sayıda ölü ve yaralı var