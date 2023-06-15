Çin orta vadeli kredi faizini düşürdü

Banka, ekonomistlerin beklentilerine paralel olarak 1 yıl vadeli MLF faiz oranını 10 baz puan düşürerek yüzde 2,75'e çekti.

Barclays ekonomistleri, Çin Merkez Bankası'nın gelecek 9 ay içinde para politikasını gevşetmeye devam edeceğini ve faizi 30 baz puan daha düşüreceğini öngördüklerini ifade etti.

Ekonomistler, Çin Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık oranını 50 baz puan ve hem yeni hem de ikinci el konutlar için mortgage faiz oranlarını 60-80 puan düşürmesini de bekliyor.