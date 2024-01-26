Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaÇin piyasası için tahminleri revize etti
HaberlerUzmanparaÇin piyasası için tahminleri revize etti

Çin piyasası için tahminleri revize etti

Morgan Stanley, Çin'in başlıca hisse senedi endeksleri için hedeflerini düşürürken, Japon endeksleri için tahminlerini yükseltti.

26.01.2024 - 10:03 | | Foreks Haber
Çin piyasası için tahminleri revize etti

Daha yavaş kazanç büyümesi ve değerleme varsayımlarına dayanarak MSCI Çin Endeksi için yıl sonu hedefini 60'tan 53'e düşüren Morgan Stanley, Japonya'nın Topix endeksi için tahminini 2.600'den 2.800'e yükseltti.

Haberin Devamı

Jonathan Garner liderliğindeki stratejistler, "jeopolitik, makro ve kazanç temellerindeki değişimleri yansıtan bugüne kadarki performanstaki ayrışmanın" yatırımcı portföyünün yeniden tahsis edilmesine neden olduğu değerlendirmesini yaptı.

Morgan Stanley, ağustos ayında Çin hisse senetleri için tavsiyesini "eşit ağırlık" seviyesine indirmiş ve o dönemde hükümetin teşvik vaatleriyle hareketlenen rallide kar elde etme zamanının geldiğini söylemişti. Çin göstergesi o zamandan bu yana yaklaşık %18 değer kaybetti.

Öte yandan Japon borsası son 34 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı ve yatırımcılar, ülkenin deflasyondan çıkması ve borsada işlem gören şirketlerin kurumsal yönetim reformlarının hızlanmasıyla bu yükselişin devam edebileceğini düşünüyor.

'Güçlü büyüme verimlilik artışına işaret ediyor'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR'Güçlü büyüme verimlilik artışına işaret ediyor'Haberi Görüntüle
Gazze'de acı tablo: Elektriksiz kalan hastanede cep telefonu ışığıyla tedavi

Gazze'de acı tablo: Elektriksiz kalan hastanede cep telefonu ışığıyla tedavi

Avustralya'nın doğusunu fırtına vurdu! 64 bin kişi elektriksiz kaldı

Avustralya'nın doğusunu fırtına vurdu! 64 bin kişi elektriksiz kaldı