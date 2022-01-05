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Çin piyasaya likidite desteğini artıracak

Çin Merkez Bankası, Çin Yeni Yılı öncesinde piyasaya likidite desteğini artıracak.

05.01.2022 - 07:20 |
Çin piyasaya likidite desteğini artıracak

China Securities Journal'a göre Çin Merkez Bankası, Çin Yeni Yılı tatili öncesinde piyasada likidite sıkıntısı yaşanmaması için hazırlıklarını yaptı. 

Habere göre Çin Merkez Bankası herhangi bir likidite yetersizliğinin yaşanmaması için bu ayın ikinci yarısında açık piyasa operasyonları ile bankacılık sistemine likidite sağlamaya hız verecek. 

Çin Yeni Yılı tatili 31 Ocak'ta başlayacak. Piyasalar şubat ayının ilk haftasında kapalı olacak.

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