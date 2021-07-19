Çin, Porsche'nin en önemli piyasası

Talep, özellikle Çin'de ve ABD'de yükseldi. Stuttgart'ta yerleşik spor araç üreticisi, bu dönem için yeni bir sürüm rekoru kaydettiğini bildirdi. 2021 yılı Ocak ile Haziran ayları döneminde Porsche tüm dünyada 153 bin 656 spor araç teslimatında bulundu. Bu sayı, hem geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 31 oranında bir artışa denk düşüyor, aynı zamanda yeni bir rekor oluşturuyor.



Çin Uluslararası Radyosu'nun mail yoluyla Foreks ile paylaştığı habere göre, en fazla taleple karşılaşan model yine arazi spor arabası Porsche Cayenne. Üretici, ilk tam elektrikli Porsche Taycan modelinden ise 20 bin adet satarak, neredeyse ikonik spor otomobil Porsche 911 modelinin satış sayısına ulaştı.



Öte yandan Porsche için en önemli tekil piyasa konumunda yine Çin var. Nitekim üretilen her üç araçtan biri bu ülkeye gidiyor. Ancak sırasıyla ABD ve Avrupa piyasaları da bu yılın ilk yarısında kayda değer gelişmeler kaydetti.



Yoğun geçen ve memnuniyet verici sayılarla sonuçlanan 2021 yılı ilk yarısından sonra Porsche işletme yöneticisi Detlev von Platen siparişlerin yakın gelecek için de yüksek olduğunu açıkladı. Koronavirüs salgınının yarattığı belirsizliklere ve yarı iletken tedarikindeki güçlüklerin sürmesine karşın, durumun geleceğe iyimserlikle bakmayı mümkün kılacak nitelikte olduğunu da belirtti.