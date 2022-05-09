Çin reel ekonomiye desteği artırma sözü verdi

Çin Merkez Bankası bugün yayınladığı 2022 yılı ilk çeyrek para politikası uygulama raporunda likiditenin makul şekilde bol tutulacağını, istikrara öncelik verileceğini ve güveni artıracak adımlar atılacağını belirtti.

Ekonomik operasyonları makul aralık içinde tutacağını ifade eden Çin Merkez Bankası ekonomiye aşırı destek sağlama yoluna gitmeyeceğini ve gayrimenkul sektörünü kısa vadeli teşvik olarak kullanmayacağını da vurguladı.