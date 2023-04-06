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Çin swap piyasası yabancılara açılacak

Çin'in 5 trilyon dolar büyüklüğündeki swap piyasasını yabancı yatırımcılara açacağı belirtildi.

06.04.2023 - 10:03 |
Çin swap piyasası yabancılara açılacak

Financial Times'ın (FT) haberine göre Çin'in uzun süredir beklenen Swap Connect projesi regülatörlerden onay aldı ve birkaç ay içinde devreye alınacak. Swap Connect, Çin'in 5 trilyon dolarlık swap piyasasına yabancı yatırımcıların erişimine imkan verecek.

FT'ye bilgi veren kaynaklara göre Swap Connect programının nihai kuralları konusunda Çin ve Hong Kong otoriteleri anlaşmaya vardı.

Yeni program ABD ve Çin devlet borçlanma kağıtlarının getiri farklarının açılması gibi faiz risklerinin hedge edilmesi için araçlara daha kolay erişim verecek.

Swap Connect programının ilk etapta sadece yuan cinsinden yurt içi tahviller için faiz swaplarına erişim sağlaması ve yabancıların yuan cinsinden tahvillerden çıkışının engellenmesine yardım etmesi bekleniyor.

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