'Çin tahvil getirilerinde düşüş sürebilir'

Kıdemli piyasa ekonomisti Reilly, Çin'in son ekonomik verilerinin zayıf kalması ve şimdiye kadar açıklanan politika önlemlerinin büyüme beklentilerini artırmaması nedeniyle Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) faiz indirimi beklentisinin artmasının bunda bir faktör olduğunu ifade etti.

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Reilly, bir diğer faktörün de diğer Çin piyasalarından güvenliğe kaçış olduğunu ekledi. Capital Economics, 10 yıllık tahvil faizindeki düşüşün büyük kısmının muhtemelen sona erdiğini ancak, tahvil faizinin 2025 sonuna kadar yaklaşık 10 baz puan daha düşeceğini tahmin ediyor. Çin'de 10 yıllık tahvil getirisi %1,61 seviyesinde.