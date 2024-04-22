'Çin tam bir toparlanma yolunda değil'

"Güçlü ilk çeyrek verileri muhtemelen politika yapıcıların gevşeme çabalarını artırmasını engelleyecek ve yakın gelecekte daha fazla politika desteği umudunu azaltacaktır" ifadelerini kullanan BofA ekonomistleri, 2024 yılı GSYH büyüme tahminlerini %4,8'den %5'e ve 2025 yılı büyüme tahminlerini %4,6'dan %4,7'ye yükseltirken, politika desteğinin azalan etkisini yansıtmak için 2. çeyrekten 4. çeyreğe ardışık bir büyüme yavaşlamasını hesaba kattıklarını belirtti.

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Ekonomisler ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerindeki olası bir gecikmenin Çin Merkez Bankası'nın anlamlı bir şekilde gevşeme alanını sınırlayabileceğinden, bu yıl 1 yıllık kredi ana faizinde (LPR) 10 baz puanlık bir düşüş beklediklerini de vurguladı.