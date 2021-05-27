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Çin ve ABD ticaret temsilcileri ilk kez görüştü

ABD ve Çin ticaret temsilcilerinin, Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından ilk kez görüştüğü bildirildi.

27.05.2021 - 11:30 | | AA
Çin ve ABD ticaret temsilcileri ilk kez görüştü

İki ülke ticaret bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile Çin'in dış ticaret müzakerelerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Liu Hı telefonda görüştü.

Görüşmede tarafların, Biden yönetiminin ticaret ilişkilerini gözden geçirme çalışmasına ilişkin detayları konuştuğu belirtildi.

İki taraftan da gümrük tarifelerine ilişkin müzakerelerin ne zaman başlayacağına dair açıklama yapılmadı. ABD'de önceki Başkan Donald Trump'ın ticaret açığını ve Pekin yönetiminin rekabete aykırı sanayi teşvik politikalarını öne sürerek 2018 yılında Çin'den ithal edilen teknoloji ürünlerine ilave gümrük tarifesi uygulamaya karar vermişti.

Çin'in buna karşılık vermesi üzerine uluslararası kamuoyunda "ticaret savaşı" olarak adlandırılan karşılıklı yeni gümrük tarifelerinin ilan edildiği süreç başlamıştı.

Taraflar, 2019 başında "Faz 1" olarak adlandırılan anlaşmayla görüş ayrılıkları geçici olarak askıya almıştı. Anlaşmayla tarife artışları ertelenmiş, Çin soya fasulyesi gibi bazı ABD ihraç ürünlerini almayı taahhüt etmişti.

ABD ve Çin ticaret heyetleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 başından bu yana yüz yüze görüşmüyor. Faz-1 anlaşmasının uygulanmasına dair detaylar konusunda telefon yoluyla daha düşük düzeyli temaslar yürütülüyor.

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