Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaÇin yılın ilk çeyreğinde cari fazla verdi
HaberlerUzmanparaÇin yılın ilk çeyreğinde cari fazla verdi

Çin yılın ilk çeyreğinde cari fazla verdi

Çin'de cari işlemler dengesinin, bu yılın ilk çeyreğinde 165,6 milyar dolar fazla verdiği bildirildi.

09.05.2025 - 17:18 | | AA
Çin yılın ilk çeyreğinde cari fazla verdi

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Mart 2025 dönemine ait cari işlemler hesabını açıkladı.

Haberin Devamı

Dış ticaret, hizmetler, yatırım ve cari transferlerdeki gelir-gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ilk 3 ayda 165,6 milyar dolar fazla verdi.

Bu dönemde dış ticarette 237,6 milyar dolar fazla, hizmet alım-satımlarında 59,3 milyar dolar açık, yatırımlarda 15,4 milyar dolar açık ve cari transferlerde 2,7 milyar dolar fazla kaydedildi. Çin, 2024'te 422 milyar dolar cari fazla vermişti.

Bakan Göktaş Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına ilişkin paylaşımda bulundu

Bakan Göktaş Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına ilişkin paylaşımda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlandı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlandı! Atama kararları Resmi Gazete'de