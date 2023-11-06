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'Çin yuanı desteklemek için müdahale yapabilir'

Çin'in yuanı desteklemek için konjonktür karşıtı müdahalelerde bulunmasının muhtemel olduğu belirtildi.

06.11.2023 - 09:41 | | Foreks Haber
'Çin yuanı desteklemek için müdahale yapabilir'

OCBC Bank Analisti Tommy Xie doğrudan yabancı yatırımlarının 1990'larda açıklanan verilerden bu yana ilk kez negatife dönmesinin ardından Çin'in yuanı desteklemek için muhtemelen konjonktür karşıtı müdahalelerde bulunacağını söyledi.

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Xie, doğrudan yabancı yatırımı açığının esas olarak yabancı şirketlerin birikmiş kazançlarını hızla ülkelerine geri göndermelerinin yol açtığı doğrudan yatırım çıkışından kaynaklandığını belirtti.

Xie, para biriminin değerlemesini istikrara kavuşturmak ve desteklemek için günlük sabitlemeler ve CNH likiditesinin yönetimi de dahil olmak üzere Çin yetkililerinden sürekli bir stratejik tepki bekliyor.

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