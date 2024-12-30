Çin yuanı, dolar karşısında geriledi
Çin yuanı, ABD tahvil getirilerinin yükselmesiyle bu sabah ABD doları karşısında neredeyse 14 ayın en düşük seviyesine geriledi.
30.12.2024 - 09:11 | | Foreks Haber
Yuan, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki getiri farklarının açılması ve ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditleri nedeniyle üst üste üçüncü yılını da kayıpla kapatma yolunda ilerliyor.
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USD/CNY %0,10 artışla 7,3088 seviyesini gördü. 7,30 seviyesi en son Kasım 2023'te görülmüştü.