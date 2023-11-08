Çin, yuanın aşırı değerlenmesini önleyecek

PBOC'ye ait bir gazeteye konuşan Pan, Çin'in yuanda tek taraflı ve kendi kendini güçlendiren piyasa beklentilerinin oluşmasını engelleyeceğini ifade etti.

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Yuanın bir sepet para birimi karşısındaki değerinin büyük ölçüde istikrarlı olduğunu belirten Pan, yuanın dolar dışındaki diğer para birimleri karşısında ise hafifçe değer kazandığına işaret etti.