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Çin zorunlu karşılık oranını indirdi

Çin Merkez Bankası zorunlu karşılık oranını piyasa beklentilerine paralel olarak 25 baz puan indirdi.

25.11.2022 - 13:13 |
Çin zorunlu karşılık oranını indirdi

Yapılan açıklamaya göre zorunlu karşılık oranı indirimi 5 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

Zorunlu karşılık oranında yapılan indirim 500 milyar yuan civarında uzun vadeli likiditeyi serbest bırakacak.

Çin Merkez Bankası yaptığı açıklamada ihtiyatlı para politikasının uygulanmasının hızlandırılacağını vurgularken, "Likiditeyi makul şekilde bol tutacağız. Sel gibi teşviklere başvurmayacağız" dedi.

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