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Çin'de 146 milyar dolarlık yeni teşvik paketi

Çin'de yürütmenin başı konumundaki Devlet Konseyi 146 milyar dolarlık yeni bir paket açıkladı.

25.08.2022 - 10:49 |
Çin'de 146 milyar dolarlık yeni teşvik paketi

Çinli yetkililer uzaklaşan büyüme hedefini yakalamak için peşi sıra teşvik paketleri açıklıyor.

BloombergHT'de yer alan habere göre Çin’de yürütmenin başı olan Devlet Konseyi çarşamba günü 1 trilyon yuanlık (146 milyar dolar) 19 maddelik politika paketini açıkladı.

Pakete göre devlet bankalarına altyapı projelerine yatırım yapmaları için 300 milyar yuan sağlanacak. Yerel otoritelere de 500 milyar yuanlık özel tahvil imkanı getirilecek.

Çin Başbakanı Li Keqiang ellerindeki tüm araçları kullanmaya hazır olduklarını belirtti.

Goldman Sachs ekonomistleri ise açıklanan son paketin yüzde 3 seviyesindeki büyümeyi hızlandırmayacağı görüşünde.

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