Çin'de 3 yılın en sert faiz indirimi

Banka 1 yıl vadeli LPR oranını ise yüzde 3,70'te tuttu.

LPR önde gelen 18 banka tarafından belirlenen bir kredi referans faiz oranı ve bu oran Çin Merkez Bankası tarafından hazırlanıyor. 5 yıl vadeli LPR mortgage fiyatlandırması için kullanılıyor.

Çin mortgage için gösterge referans faiz oranını bugün beklenmedik bir şekilde düşürdü. Bu, ekonomiyi desteklemek için kredi talebini canlandırmaya çalışan Pekin'in 2022 yılında yaptığı ikinci mortgage faiz indirimi oldu.