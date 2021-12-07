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Çin'de altın satışları arttı

Çin Altın Birliği tarafından yayımlanan en son verilere göre, yılın ilk üç çeyreğinde altın satışları yıllık bazda yaklaşık yüzde 50 artarak 813,59 tonu buldu.

07.12.2021 - 10:07 |
Çin'de altın satışları arttı

Bu miktar 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 5,89 yükseldi. Söz konusu performansa en büyük katkıyı altın mücevherat yaptı. Verilere göre, yılın ilk 9 ayında Çin’de altın mücevherat satışları yıllık bazda yüzde 54,21 artarak 529,06 tona ulaştı. Bu miktar bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,11 yükseldi.

Öte yandan külçe ve çeyrek altın satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,25 artarak, 214,13 tona ulaştı. Bu miktar, 2019 yılının aynı dönemine göre de yüzde 29,11 yükseldi. Bunun dışında yılın ilk çeyreğinde sanayi ve diğer alanlardaki altın tüketimi de yüzde 12,66 yükselerek, 70,4 tonu buldu.

Altın satışlarına gençlerin katkısı büyük

Çin Altın Birliği’nin verileri, yılın üçüncü çeyreğinden itibaren yurt içindeki altın satışlarının istikrarlı şekilde toparlanmaya devam ettiğini gösterdi. Özellikle tüketimi teşvik politikaları uygulanması ve geleneksel bayramlar gibi unsurlar nedeniyle altın ürünlerinin, özellikle altın mücevheratı satışlarında hızlı toparlanma görülüyor. Aynı zamanda yılın üçüncü çeyreğinde altın fiyatları genel bakımdan istikrarlı bir seviyede korundu.

Kasım ayında gerçekleştirilen 11.11 isimli alışveriş festivalinde bu yıl çok sayıda genç tüketici altın tercih etti. Novem Arcae Technologies’in Baş Yatırımcısı Chen Jiahe, hem aksesuar hem de yatırım niteliğine sahip olduğu için altın mücevheratın çok sayıda genç Çinli tüketicinin gözdesi haline geldiğine işaret etti.

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