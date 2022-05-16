Çin'de alüminyum üretimi rekor kırdı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre nisan ayında birincil alüminyum üretimi geçen yılın nisan ayına göre artarak 3,36 milyon ton ile aylık rekorunu kırdı.

Hesaplamalara göre nisanda Çin'in günlük alüminyum üretimi mart ayına göre 106.453 tondan 112.000 tona çıktı.

Yılın ilk 4 ayında Çin'de alüminyum üretimi geçen yıla göre %0,2 artarak 13,01 milyon tona yükseldi.

Çin'de nisan ayında bakır, alüminyum, kurşun, çinko ve nikel dahil 10 demir dışı metal üretimi geçen yıla göre 5,48 milyon tondan 5,53 milyon tona ulaştı.