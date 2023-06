Çin'de bankalar mevduat faizlerini düşürdü

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Agricultural Bank of China, Bank of China ve China Construction Bank bugünden geçerli olmak üzere mevduat faizlerini indirdi.

Yapılan açıklamaya göre vadesiz mevduata faizi 5 baz puan, 3 ve 5 yıl vadeli mevduata faizi 15 baz puan indirildi.

ICBC, 2 yıl vadeli mevduat faizini yüzde 2,05, 3 yıl vadeli mevduat faizini yüzde 2,45 ve 5 yıl vadeli mevduat fazini yüszde 2 olarak duyurdu.

Natixis ekonomistleri büyük kamu bankalarının mevduat faizi indirimini yakın zamanda Çin Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklarda yapacağı 50 baz puanlık bir indirimin takih etmesini bekliyor. Ana kredi faiz oranında bir indirimin ise Çin ekonomisinin yüzde 5 büyüme hedefini yakalamasını engelleyecek şekilde finansal risklerin kötüleşmesi halinde gündeme geleceğini öngördü.