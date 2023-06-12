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Çin'de bankalar mevduat faizlerini düşürdü

Çin'de çok sayıda banka bugünden geçerli olmak üzere yuan cinsinden mevduatlar için faiz oranlarını düşürdü.

12.06.2023 - 09:21 |
Çin'de bankalar mevduat faizlerini düşürdü

Büyük bankaların attıkları mevduat faizi indirim adımının ardından aralarında China Merchants Bank Co Ltd , China Citic Bank Corp Ltd ve China Minsheng Banking Corp Ltd'nin olduğu bankalar yuan cinsinden vadesiz mevduat faizini 5 baz puan düşürerek yüzde 0,20'ye indirdi.

2 yıl vadeli mevduat için faiz oranı 10 baz puan, 3 ve 5 yıl vadeli mevduat için ise 15 baz puan düşürüldü.

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