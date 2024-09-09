Çin'de binek araç satışları düştü

Ağustos ayında satışlar bir önceki aya göre ise yüzde 10,8 artış gösterdi. Yılın ilk 8 ayına bakıldığında satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 yükseldi.

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Yeni enerjili araçların toplam satış içinde payı Ağustos ayında yüzde 53,9'a ulaştı. Yeni enerjili araç satışları Ağustos ayında yıllık yüzde 43,2 arttı. Yılın ilk 8 ayında artış oranı yüzde 35,3 oldu.

Çin Ağustos ayında binek araç ihracatını geçen yıla göre yüzde 24 artırdı. İlk 8 ayda ihracat yüzde 30 yükseldi.

Yeni enerjili araç ihracatı Ağustos ayında yıllık yüzde 23,7 ve ilk 8 ayda yüzde 20,1 arttı. BYD, Ağustos ayında 30 bin 451, Tesla ise 23 bin 241 araç ihraç etti.