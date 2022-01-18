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Çin'de büyümenin yavaşlaması bekleniyor

Fitch Ratings'in Asya-Pasifik kıdemli direktörü Andrew Fennell, 2021 yılındaki güçlü ekonomik toparlanmanın ardından Çin'de büyümenin 2022 yılında yavaşlayacağını öngördüklerini bildirdi.

18.01.2022 - 07:46 |
Çin'de büyümenin yavaşlaması bekleniyor

Fitch, 2022 yılında Çin ekonomisinin yüzde 4,8 büyüyeceğini tahmin etti. Yılın ilk yarısında yurt içi ve yurt dışı belirsizliklerin "sıfır-covid" politikası çerçevesinde mobiliteyi sınırlayan tedbirler ile bir araya gelmesinin büyümeyi yavaşlatacağını öngören Fennell, yılın ikinci yarısında ise politika desteği ile birlikte büyümenin iyileşeceğini savundu.

Çin'de aralık ayında yapılan 50 baz puanlık zorunlu karşılık oranı indiriminin ardından 2022 yılının ilk çeyreğinde makro-politikada gevşetme adımları atılmasını bekleyen Fitch, bu gevşetme adımlarının politika faizinde sembolik bir indirimini de içereceğini öngördüklerini vurguladı.

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