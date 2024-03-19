Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara Çin'de çelik üretiminin düşmesi bekleniyor
Haberler Uzmanpara Çin'de çelik üretiminin düşmesi bekleniyor

Çin'de çelik üretiminin düşmesi bekleniyor

Analistler, Çin'deki ham çelik üretiminin mart ayında önceki yıl seviyelerine göre düşmesinin beklendiğini belirtti.

19.03.2024 - 13:52 | | Foreks Haber
Çin'de çelik üretiminin düşmesi bekleniyor

İnşaat sezonunun artmasıyla birlikte talebin güçlü olduğu mart ayındaki üretimin, analistler tarafından geniş çapta düşeceği öngörülüyor. Danışmanlık şirketi Lange Steel geçen yılki 95,73 milyon tonluk seviyeden %12,6, China Futures ise %11,21 düşüş bekliyor.

Haberin Devamı

Çin, yılın ilk iki ayında yıllık %1,6 artışla 167,96 milyon ton ham çelik üretti ve bu da piyasanın düşüş yönündeki yaygın beklentilerine meydan okudu.

China Futures analisti "Aşağı yönlü talebin beklentilerin altında kalması ve bu nedenle çelik üreticilerinin bir haftalık Ay Yeni Yılı tatilinden sonra üretime devam etme konusunda çok az istekli olmaları nedeniyle mart üretiminin yıllık bazda düşmesini bekliyoruz" dedi.

Danışmanlık şirketi Lange Steel analisti ise bazı büyük projelerdeki inşaat ilerlemesinin yetersiz sermaye nedeniyle yavaşladığını ve çelik talebinin sınırlandığını söyledi.

'Fed faizi beklenenden daha az düşürebilir'

'Fed faizi beklenenden daha az düşürebilir'
Omurga cerrahları İstanbul’daki sempozyumda buluştu

Omurga cerrahları İstanbul’daki sempozyumda buluştu