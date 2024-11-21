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UzmanparaÇin'de elektrik tüketimi arttı
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Çin'de elektrik tüketimi arttı

Çin'de elektrik tüketimi, 2024'ün ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,6 artış kaydetti.

21.11.2024 - 09:00 | | AA
Çin'de elektrik tüketimi arttı

Ulusal Enerji İdaresi, Ocak-Ekim 2024 döneminde ait elektrik tüketimi verilerini açıkladı.

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Yılın ilk 10 ayında elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 6,7, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 5,6 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında yüzde 11 arttı.

Hane halkı elektrik tüketimi de yüzde 12,3 artarken toplam elektrik tüketimi geçen yıla kıyasla yüzde 7,6 yükseldi.

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