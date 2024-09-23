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UzmanparaÇin'de elektrik tüketimi yükseldi
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Çin'de elektrik tüketimi yükseldi

Çin'de elektrik tüketimi ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 artış kaydetti.

23.09.2024 - 09:13 | | AA
Çin'de elektrik tüketimi yükseldi

Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, Ağustos 2024'te ülke genelinde elektrik tüketimi 964,9 milyar kilovatsaate ulaştı.

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Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 4,6, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 4 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında yüzde 11,2 arttı.

Hane halkı elektrik tüketimi ise ağustosta geçen yıla kıyasla yüzde 23,7 yükseldi.

Elektrik tüketimi, 2024'ün 8 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,9 artarak 6,56 trilyon kilovatsaate ulaştı.

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