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Çin'de enflasyon baskısı hafifledi

Çin'de enflasyon baskısı ocak ayında hafifledi. Hem tüketici hem de üretici fiyatlarındaki artışlar ocak ayında yavaşladı.

16.02.2022 - 07:31 |
Çin'de enflasyon baskısı hafifledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre ocak ayında Çin'de tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı. Beklenti de yüzde 0,9 artış olacağı yönündeydi. Aralık 2021'de tüketici enflasyonu yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşmişti.

Gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek tüketici fiyatları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 arttı.

Ocak ayında üretici fiyatlarında artış da aralık ayındaki yüzde 10,3'den yüzde 9,1'e yavaşladı. Beklentiler ocak ayında üretici fiyatlarının yıllık yüzde 9,5 artacağı yönündeydi.

Ocak ayında üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,2 düştü.

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