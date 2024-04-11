Çin'de enflasyon yavaşladı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre tüketici fiyatları şubat ayındaki %0,7 artışın ardından mart ayında bir önceki yıla göre %0,1 arttı. Piyasa beklentisine göre tüketici fiyatlarının %0,4 oranında artacağı öngörülüyordu.

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Bu rakamlar Çin'in şubat ayında dört aylık deflasyon serisini sonlandırmasının ardından tüketici fiyatları deflasyon endişelerini yeniden canlandırabilir.

Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Asya Kalkınma Bankası'nın da bulunduğu çok sayıda kurum Çin'in bu yılki ekonomik büyümesine ilişkin tahminlerini son dönemdeki ihracatın desteğiyle Pekin'in yüzde 5 civarındaki hedefine yakın bir şekilde yukarı yönlü revize etmişti. Ancak uzun süren emlak krizi, yüksek yerel yönetim borcu ve azalan tüketici talebi dünyanın ikinci büyük ekonomisinin toparlanmasını kısıtlıyor.

Aylık bazda tüketici fiyatları şubat ayındaki %1 artıştan sonra mart ayında %1 düştü.

Aynı anda açıklanan Çin'in üretici fiyatları şubat ayındaki %2,7'lik düşüşe kıyasla mart ayında bir önceki yıla göre %2,8 geriledi ve ankete katılan ekonomistlerin beklentileriyle örtüştü. Böylece üretici fiyatları 18 ay üst üste deflasyonda kaldı.

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Üretici fiyatlarında aylık bazda da %0,1 düşüş yaşandı.