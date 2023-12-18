Çin’de finans kurumlarının toplam varlığı arttı

Çin’in merkez bankası olan Çin Halk Bankası tarafından açıklanan verilere göre 2023 yılının Eylül ayına kadar ülkedeki finans kuruluşlarının toplam varlıkları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 oranında artarak 452,82 trilyon yuana (yaklaşık 64 trilyon dolar) ulaştı.

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Çin’deki bankaların varlıkları yüzde 9,6 artarak 409,77 trilyon yuan olurken, menkul kıymet borsalarının varlıkları yüzde 4,6 artışla 13,46 trilyon yuan, sigorta kuruluşlarının varlıkları ise yüzde 10,8 artışla 29,59 trilyon yuan seviyesine çıktı. Aynı dönemde ülkedeki finans kuruluşlarının toplam borçları yüzde 9,7 artışla 413,3 trilyon yuana yükseldi.

Öte yandan Çin Devlet Döviz İdaresi kasım ayında bankalar tarafından gerçekleştirilen döviz takas ve satış tutarının sırasıyla 1 trilyon 241 milyar 200 milyon yuan ve 1 trilyon 417 milyar 300 milyon yuan olduğunu bildirdi.

Verilere göre yılın ilk 11 ayında Çin’deki bankaların döviz takas ve satışlarının toplam tutarı sırasıyla 14 trilyon 98 milyar 800 milyon yuana ve 14 trilyon 591 milyar 300 milyon yuana ulaştı.