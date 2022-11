Çin'de gayrimenkul şirketlerine kredi verilecek

Bank of China, Bank of Communications ve Postal Savings Bank of China yaptıkları yazılı açıklamalarla gayrimenkul geliştirme şirketlerine kredi konusunda anlaştıklarını duyururken, ICBC bir planı bu hafta sonuçlandırmayı beklediklerini vurguladı. Agricultural Bank of China da sağlayacağı kredi miktarını açıklamadı.

China Construction Bank da gayrimenkul geliştirme şirketlerinden emlak alımı için eylül ayında 30 milyar yuan büyüklüğünde bir fon oluşturmuştu.