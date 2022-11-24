Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaÇin'de gayrimenkul şirketlerine kredi verilecek
HaberlerUzmanpara Haberleri Çin'de gayrimenkul şirketlerine kredi verilecek

Çin'de gayrimenkul şirketlerine kredi verilecek

Çin'in büyük kamu bankaları gayrimenkul geliştirme şirketlerine en az 220 milyar yuan yeni kredi verecek.

24.11.2022 - 10:51 |
Çin'de gayrimenkul şirketlerine kredi verilecek

Bank of China, Bank of Communications ve Postal Savings Bank of China yaptıkları yazılı açıklamalarla gayrimenkul geliştirme şirketlerine kredi konusunda anlaştıklarını duyururken, ICBC bir planı bu hafta sonuçlandırmayı beklediklerini vurguladı. Agricultural Bank of China da sağlayacağı kredi miktarını açıklamadı.  

China Construction Bank da gayrimenkul geliştirme şirketlerinden emlak alımı için eylül ayında 30 milyar yuan büyüklüğünde bir fon oluşturmuştu. 

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Bakan Ersoy: Turizm gelirlerinde 2019'a oranla yüzde 14 artış göstermeyi başardık

Bakan Ersoy: Turizm gelirlerinde 2019'a oranla yüzde 14 artış göstermeyi başardık

AK Parti'den 'Birlik, İrade, Zafer' programıyla ilgili açıklama

AK Parti'den 'Birlik, İrade, Zafer' programıyla ilgili açıklama