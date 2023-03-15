Çin'de gayrimenkul yatırımları düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre ocak-şubat döneminde gayrimenkul yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 azaldı. 2022 yılı Aralık ayında düşüş yüzde 12,2 olmuştu. Yatırımlar 2022 yılının aynı döneminde yüzde 10 düşüş göstermişti.

Metrekare olarak bakıldığında satılan konut alanı 2023 yılının ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 düştü. 2022 yılında düşüş yüzde 24,3 olmuştu.

Alan olarak bakıldığında yeni inşaat başlangıçları ilk 2 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 azaldı. 2022 yılı Aralık ayında düşüş yüzde 44 olmuştu. 2022'nin ilk 2 ayında da düşüş yüzde 39 seviyesindeydi.