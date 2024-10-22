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Çin'de genç işsizlik oranı geriledi

Çin'in genç işsizlik oranı yaz aylarında mevsimsel zirveye ulaştıktan sonra Eylül ayında geriledi, ancak yüksek kalmaya devam etti. Bu da ülkenin iş piyasasındaki sıkıntıların sürdüğüne işaret etti.

22.10.2024 - 09:21 | | Foreks Haber
Çin'de genç işsizlik oranı geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayınladığı verilere göre, öğrenciler hariç 16-24 yaş arasındaki işsizlik oranı geçen ay %17,6 seviyesine indi. Bu oran, milyonlarca üniversite mezununun iş piyasasına girdiği Ağustos ayındaki %18,8'lik zirveden gerilemeyi gösteriyor.

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Bu, geçen hafta yayınlanan ve genel işsizlik oranının Eylül ayında %5,1 olduğunu gösteren rakamlarla uyumlu. İşsizlik oranı Ağustos ayında %5,3 seviyesindeydi.

İş gücü rakamları, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin Temmuz-Eylül döneminde bir yıl öncesine göre %4,6'lık bir büyüme bildirmesinin ardından geldi. Bu, beklentilerden biraz daha iyi bir rakam olmasına rağmen, yine de altı çeyrekteki en yavaş tempoya işaret etti.

Çin İstatistik Bürosu, rakam geçen yıl Haziran ayında rekor seviye olan %21,3'e çıktıktan sonra genç işsizlik oranının yayınlanmasını askıya almıştı. Büro, bu yıl Ocak ayında verileri yayınlamaya yeniden başladı, ancak metodolojiyi okullara kayıtlı öğrencileri hariç tutarak revize etti. Ekonomistler, bu değişikliğin ölçütü daha az güvenilir hale getirdiğini söylüyor.

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