Çin'de halka arz fonlarında büyüme sürüyor

Çin Varlık Yönetimi Derneği’nin verilerine göre ülkedeki halka arz fonlarının yönetimi altındaki varlıkların ekim ayı sonu itibarıyla toplamı 27,38 trilyon yuana (yaklaşık 3,85 trilyon dolar) ulaştı.

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Dernek ekim sonu itibarıyla toplam 11 bin 268 halka arz fonunun 144 fon yönetim şirketi tarafından işletildiğini belirtti.



Veriler kapalı uçlu fonların ölçeğinin 3,73 trilyon yuana yaklaştığını, açık uçlu fonların ise yaklaşık 23,7 trilyon yuan olduğunu gösterdi. Dernek 144 fon yönetimi şirketinden 48’inin yabancı sermayeli, 96’sının ise yerli şirketler olduğunu belirtti.