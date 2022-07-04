'Çin'de hanehalkı harcamaları toparlanabilir'
Goldman Sachs, Çin'de hanehalkı harcamalarının toparlanmasını bekliyor.
04.07.2022 - 09:18 |
Goldman Sachs, Covid-19 sınırlamalarının gevşetilmesi ve ekonominin toparlanmaya başlamasının etkisiyle Çin'de hanehalkı harcamalarının yılın ikinci yarısında yükselişe geçeceğini öngördü.
Banka, Çin'de tüketici harcamalarının 2022 yılının ikinci yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artmasını bekliyor.
Tüketici harcamalarının nisan-haziran döneminde yüzde 1,5 daralması öngörülüyor.