Çin'de hizmet sektörü aktivitesi büyüdü
Çin'de hizmet sektörü aktivitesi ocak ayında Covid-19 sınırlamalarının hafifletilmesinin harcamalar ve seyahatlerde yarattığı artışın etkisiyle büyüdü.
03.02.2023 - 09:25 |
Caixin/S&P Global tarafından hazırlanan hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 4 aylık daralmanın ardından ocak ayında aralık ayındaki 48 puandan 52,9 puana yükselerek büyümeye işaret etti.
Çin ekonomisinin yeniden açılması hizmet ihracatını da büyüttü. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi aralık ayındaki daralmanın ardından ocak ayında büyüme bölgesine geçti.
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