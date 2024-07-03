Çin'de hizmetler sektörü aktivitesi geriledi

Ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in Çin Genel Hizmetler Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda önceki aya göre 2,8 puan azalarak 51,2'ye düştü.

Haberin Devamı

Endeks, büyüme eşiği olan 50 puanın üzerinde seyretse de sektör son 8 ayda en düşük büyümeyi kaydetti.

Haziranda sektörde istihdam azalırken iş güveni alt endeksi Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.

İç ve dış talepteki artış sürerken yeni siparişler ve yeni ihracat siparişleri alt endeksleri pozitif görünümü korudu.

Piyasa veri hizmetleri şirketi IHS Markit'in Çin'de hizmetler sektöründe faaliyet gösteren 400'den fazla şirketin satın alma yöneticilerine gönderdiği anketlerin sonuçlarına göre hazırlanan endeks, sektördeki ekonomik aktivitenin barometresi olarak görülüyor.

Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı imalat dışı satın alma yöneticileri endeksi (PMI) içindeki hizmetler alt endeksi de haziranda 0,3 puan azalarak 50,2'ye gerilemişti.