Çin'de hizmetler sektörü aktivitesi sert düştü

Caixin hizmetler sektörü PMI nisan ayında, mart ayındaki 42 puandan 36.2 puana geriledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan imalat dışı PMI da nisan ayında, mart ayındaki 48,4 puandan 41,9 puana düşmüştü.

Caixin yaptığı değerlendirmede "Hem ekonomik aktivite hem de yeni siparişler PMI anketlerinin yapılmaya başlandığı 2005 yılı Kasım ayından bu yana görülen ikinci en kesin düşüşü gösterdi. Bundan daha sert geri çekilme pandeminin başladığı 2020 yılı Şubat ayında görülmüştü" ifadelerini kullandı.

Hizmetler PMI 2020 yılı Şubat ayında 26,5 puana kadar gerilemişti.

Veriler nisan ayında ihracat siparişleri alt endeksinin 2020 yılı Mayıs ayından bu yana görülen en keskin düşüşü yaşadığını da gösterdi.