Çin'de imalat faaliyetleri büyümeye döndü

Caixin Media Co. ve S&P Global tarafından açıklanan verilere göre Caixin imalat satın alma yöneticileri endeksi Mayıs ayındaki 48,3 seviyesinden geçen ay 50,4'e yükseldi.

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Endeksin 50'nin üzerinde olması faaliyetlerde genişlemeye, altında olması ise daralmaya işaret ediyor.

Caixin'e göre Haziran ayındaki iyileşme arz ve talepteki toparlanmayla desteklendi ve hem imalat üretimi hem de satışlar bir önceki aydaki kısa süreli düşüşün ardından büyümeye geri döndü.

Caixin, Çinli imalatçıların satışları teşvik etme çabalarının toplam yeni siparişlerin yeniden genişlemeye dönmesine yardımcı olduğunu ve üretim alt endeksinin dört puandan fazla toparlanarak genişleme bölgesine geri döndüğünü söyledi.

Ancak Caixin Insight Group kıdemli ekonomisti Wang Zhe, dış talebin zayıf kalmaya devam ettiğini söyledi. Wang, “ABD'nin ek gümrük vergilerinin etkisiyle tüketim malları ihracatı özellikle baskı altında kaldı ve yeni ihracat siparişlerinin üst üste üçüncü ay daralmasına neden oldu” diye ekledi.

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Fabrikaların maliyet kontrolüne öncelik vermeye devam etmesi nedeniyle iş dünyasındaki iyimserliğin zayıflamasıyla istihdam da geçen ay geriledi. Caixin'e göre, istihdam piyasası göstergesi son 10 ayda 9'uncu kez daralma bölgesinde kaldı.

Caixin'den Wang, Pekin'in daha önceki politika desteğinin ekonominin istikrara kavuşmasına yardımcı olduğunu belirtirken, dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin hala artan belirsizliklerle zorlu bir dış ortamla karşı karşıya olduğu ve iç talebin yetersiz kaldığı konusunda uyardı.

Pazartesi günü açıklanan özel veriler, Çin'in yıllardır süren emlak çöküşünün sona ermekten uzak olduğunu gösterdi.

China Real Estate Information Corp. verilerine göre en büyük 100 emlak geliştiricisinin yeni ev satışlarının toplam değeri Haziran ayında bir önceki yıla göre %23 düştü.

Wang, "Mevcut teşvik politikalarının bazıları kısa vadeli tüketimi önden yüklemiş olsa da, uzun vadede tüketim potansiyelini açığa çıkarmak hala istihdamın istikrara kavuşturulması, güvenin güçlendirilmesi ve gelirlerin artırılması gibi unsurlara dayanıyor" dedi.