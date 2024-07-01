Çin'de imalat PMI beklentileri aştı

Caixin/S&P Global imalat PMI Mayıs ayındaki 51,7'den Haziran ayında 51,8'e yükselerek Mayıs 2021'den bu yana en hızlı artışı kaydetti ve analistlerin 51,2 olan tahminlerini aştı.

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Çoğunlukla daha küçük ve ihracat odaklı firmaları kapsayan endeks, sekiz aydır büyümeyi daralmadan ayıran 50 puanlık sınırın üzerinde seyrediyor.

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan ve pazar günü yayınlanan resmi PMI ise, Çin'in imalat dışı faaliyetleri, tüketicilerin emlak krizinin ortasında harcama yapma konusunda temkinli davranmaya devam etmesi ve Mayıs ayındaki tatil desteğinin azalması nedeniyle Haziran ayında çok daha yavaş bir hızda genişledi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, hizmet ve inşaat sektörlerini içeren resmi imalat dışı satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Mayıs ayındaki 51.1 seviyesinden 50.5'e geriledi.

İmalat ve hizmetleri içeren bileşik PMI ise Mayıs ayındaki 51.0 seviyesinden Haziran ayında 50.5'e geriledi. Caixin PMI verilerine göre ise imalat üretimindeki büyüme Haziran ayında son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yurt dışı siparişler endeksi de dahil olmak üzere talebi ölçen siparişler endeksi geçen ay genişlemeci bölgede kaldı, ancak daha yavaş bir oranda.

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Ankete göre, tüketim ve ara mallarına yönelik talep, yatırım mallarına yönelik talepten daha güçlü oldu. Anket, işletme sahiplerinin çelik, bakır ve alüminyum gibi ham madde fiyatlarındaki artış ve yükselen navlun maliyetleri nedeniyle artan maliyetlerle karşı karşıya olduğunu gösterdi. Dolayısıyla girdi alt endeksi son iki yılın en hızlı artışını kaydetti.

Caixin Insight Group Kıdemli Ekonomisti Wang Zhe, "Yetersiz piyasa güveni ve etkin talep temel zorluklar olmaya devam ediyor" dedi.

İmalatçıların önümüzdeki 12 aya ilişkin güveni, artan rekabet ve ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik endişeleri nedeniyle Kasım 2019'dan bu yana en düşük noktaya ulaştı. Sektör Haziran ayında da işe alımları azaltmaya devam ediyor.