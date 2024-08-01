Çin'de imalat sektörü aktivitesi daraldı

Caixin/S&P Global imalat PMI Temmuz ayında Haziran ayındaki 51,8 seviyesinden 49,8'e gerileyerek geçen yılın Ekim ayından bu yana en düşük değerini aldı. Analistler imalat PMI'nın 51,5 olacağını tahmin ediyordu.

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Caixin anketine göre imalat üretimindeki artış son dokuz ayın en yavaş seviyesinde gerçekleşirken, bu durum yeni siparişlerde son bir yılda görülen ilk düşüşe bağlandı. Katılımcılar zayıf performanstan talepteki durgunluğu ve müşterilerin bütçe kesintilerini sorumlu tuttu.

Alt sektör verileri, yeni siparişlerdeki yenilenen düşüşün ağırlıklı olarak yatırım ve ara mallarını etkilediğini gösterirken, tüketim malları sektöründe Temmuz ayında hafif bir genişleme görüldü. Çin, tüketimi artırmak için geçen hafta 1 trilyon yuanlık ultra uzun özel hazine bonosu ihracının yaklaşık 150 milyar yuanlık (20,74 milyar dolar) kısmının eski cihazların, arabaların, elektronik bisikletlerin ve diğer malların değiştirilmesini sübvanse edeceğini duyurdu.

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Yeni siparişlerdeki genel durgunluğa rağmen, ihracat siparişleri Temmuz ayında da artmaya devam etti, ancak büyüme hızı Haziran ayına göre biraz yavaşladı. Caixin Insight Group Ekonomisti Wang Zhe, "En önemli sorunlar hala yetersiz etkin iç talep ve zayıf piyasa iyimserliği" dedi ve büyümeyi istikrara kavuşturmak için politika çabaları çağrısında bulundu.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ikinci çeyrekte büyüme tahminlerini kaçırdı ve perakende satışlar ve ithalatın sanayi üretimi ve ihracatın önemli ölçüde altında performans göstermesiyle deflasyonist baskılarla karşı karşıya kaldı.