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Çin'de imalat sektörü aktivitesi düştü

Çin'de imalat sektörü aktivitesi mayıs ayında zayıflayan talebin etkisiyle beklenenden daha hızlı yavaşladı.

31.05.2023 - 09:34 |
Çin'de imalat sektörü aktivitesi düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan resmi imalat PMI mayıs ayında, nisandaki 49,2'den son 5 ayın en düşük seviyesi olan 48,8'e geriledi. Ekonomistler ise imalat PMI'nın mayıs ayında 49,4 puana çıkmasını bekliyordu.

Hizmet sektörü aktivitesinde büyüme de mayıs ayında son 4 ayın en yavaş seviyesinde gerçekleşti. İmalat dışı PMI mayıs ayında, nisandaki 56,4'ten 54,5'e geriledi. 

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