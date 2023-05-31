Çin'de imalat sektörü aktivitesi düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan resmi imalat PMI mayıs ayında, nisandaki 49,2'den son 5 ayın en düşük seviyesi olan 48,8'e geriledi. Ekonomistler ise imalat PMI'nın mayıs ayında 49,4 puana çıkmasını bekliyordu.

Hizmet sektörü aktivitesinde büyüme de mayıs ayında son 4 ayın en yavaş seviyesinde gerçekleşti. İmalat dışı PMI mayıs ayında, nisandaki 56,4'ten 54,5'e geriledi.