Çin'de imalat sektörü aktivitesi yavaşladı
Çin'de imalat sektörü aktivitesinde toparlanma mart ayında yavaşladı.
31.03.2023 - 10:02 |
Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan resmi imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) mart ayında, şubat ayındaki 52,6 puandan 51,9 puana indi.
Ekonomistler ise mart ayında imalat PMI'ın 51,5 puan olmasını bekliyordu. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi de mart ayında 52,4 puandan 50,4 puana geriledi.
İmalat sektörünün aksine, imalat dışı sektörde PMI mart ayında şubat ayındaki 56,3 puandan 58,2 puana yükselerek Mayıs 2011'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.
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