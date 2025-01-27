Çin'de imalat sektörü daraldı

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, imalat satın alma yöneticileri endeksi Ocak ayında, Aralık ayındaki 50,1 seviyesinden 49,1'e geriledi.

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Yaşanan bu gerileme, İmalat PMI'nın genişlemeyi daralmadan ayıran 50 işaretinin üzerinde kaldığı üç aylık bir seriyi sona erdirdi. Ekonomistler ise imalat PMI'nın Ocak ayında 50,2 seviyesine toparlanmasını bekliyordu.

Ulusal İstatistik Bürosu'ndan Zhao Qinghe, imalat sektöründe hem üretimin hem de talebin, işçilerin Salı günü başlayacak olan Ay Yeni Yılı tatili için evlerine dönmesiyle yavaşladığını söyledi.

Aralık ayında 52,1 olan üretim alt endeksi Ocak ayında 49,8'e düştü. Toplam yeni siparişler alt endeksi de Aralık ayındaki 51,0 seviyesinden Ocak ayında 49,2'ye gerilerken, yeni ihracat siparişleri Aralık ayındaki 48,3 seviyesinden 46,4'e düştü.

Çin'in hem hizmet hem de inşaat faaliyetlerini kapsayan imalat dışı PMI değeri de Aralık ayındaki 52,2 seviyesinden Ocak ayında 50,2'ye geriledi.

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Hizmet faaliyetlerini takip eden alt endeks Aralık ayındaki 52,0 seviyesinden Ocak ayında 50,3'e düşerken, inşaat alt endeksi 53,2'den 49,3'e geriledi.