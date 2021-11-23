Çin'de işsizlik geriledi

Ocak-eylül döneminde Çin’in Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 oranında arttı. Sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişmesi ile tüketim ve yatırımın artması istihdamın canlanmasına katkı yaptı.

Öte yandan Çin’de yılın ilk üç çeyreğinde istihdam edilen kişi sayısı 10 milyon 450 bin olmuştu. Böylece yıllık istihdam hedefinin yüzde 95’i gerçekleştirilmiş oldu. Kentsel kesimde kayıtlı işsizlik oranı, eylül ayında ağustos ayına kıyasla 0,2 puan, geçen yılın aynı ayına kıyasla da 0,5 puan düşerek yüzde 4,9 olarak kaydedildi.

Çin’in 31 büyük kentinde işsizlik oranı 0,3 puan azalarak yüzde 5’e geriledi. Üçüncü çeyrek sonu itibarıyla kırsal kesimden kentsel kesime giden göçmen işçi sayısı da 183 milyon 30 bini buldu. Bu sayı yılın ikinci çeyreğine göre 700 bin arttı.