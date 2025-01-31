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Çin'de kamu şirketlerinin karı arttı

Çin'de kamuya ait şirketler ve kamuya bağlı holdinglerin karı, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,4 artış kaydetti.

31.01.2025 - 12:57 | | AA
Çin'de kamu şirketlerinin karı arttı

Çin Maliye Bakanlığı verilerine göre, Ocak-Aralık 2024'te merkezi ve yerel hükümetlerin sahibi olduğu şirketlerin gelirleri 84,72 trilyon yuan (11,77 trilyon dolar), karları ise 4,35 trilyon yuan (610 milyar dolar) olarak tespit edildi.

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Bu dönemde toplam gelir yıllık bazda yüzde 1,3, toplam kar ise yüzde 0,4 arttı.

Kamuya ait şirketlerin borçlarının varlıklara oranı ise 2024 sonu itibarıyla yüzde 64,8'e ulaştı.

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