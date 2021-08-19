Çin'de kur sepeti endeksi 5,5 yılın zirvesinde

Çin Merkez Bankası'nın yuanın günlük hareketi için orta noktayı düne göre yüzde 0,1 daha yukarıda belirlemesi Çin'in ticaret ağırlıklı yuan sepet endeksini 5,5 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Çin Merkez Bankası'nın yuanın ABD doları karşısında günlük hareket bandı orta noktasını 6,4915'ten 6,4853'e çekmesinin ardından, kur sepeti endeksi 98,88 puana yükseldi. Bu seviye en son 10 Mart 2016'da görülmüştü.

Ticaret ağırlıklı yuan sepet endeksi yılbaşından bu yana yüzde 4,26 yükseldi.